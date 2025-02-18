Баннер для инсты

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен6 заявок76 просмотров

Форматы:

• Stories/Reels: 1080×1920 px

• Пост: 1080×1080 px

Что нужно:

• Аналогичный стиль, как в примере.

• Фирменные цвета Delicio ( дам лого )

• Простой, понятный текст про доставку еды.

• Кнопка «Подробнее», логотип.

Срок: до завтра утра. Исполнителя выберем в течение часа.

InstagramСоздание баннеров
3 месяца назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад
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Выбранный исполнитель

alex_voityuk
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
3 месяца назад
$10
1 день
Все супер !!! Рекомендую !
Отличный заказчик! Четко и грамотно сформулировал задачу, предоставил всю необходимую информацию, что значительно упростило и ускорило работу. Общение было деловым и приятным — без лишних уточнений, но с пониманием деталей. Сотрудничество оставило только положительные впечатления. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Кайрат
 
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3 месяца назад
alex_voityuk
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