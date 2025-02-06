Дизайнер карточек для маркетплейсов

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Закрыт6 заявок65 просмотров

Ищется дизайнер карточек для маркетплейсов с опытом работы и портфолио. Задачи включают разработку графического контента для OZON, WB, Яндекс.Маркет, создание инфографики, rich-контента, а также ретушь и цветокоррекцию. Ожидается знание современных трендов в дизайне и навыки работы с Adobe Illustrator, Photoshop, Figma. Опыт анимации или видеомонтажа будет плюсом. Важен навык соблюдения дедлайнов.

Adobe IllustratorAdobe PhotoshopFigmaДизайн карточекОбработка изображенийСоздание инфографики
3 месяца назад
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