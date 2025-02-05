Нужно создать баннер

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Завершен14 заявок55 просмотров

Здравствуйте,

Нужно создать баннер 1 или несколько для ювелирного магазина.

Если цены и работа устроит - возможно долгосрочное сотрудничество.

Создание баннеров
3 месяца назад
guest_1738699666053
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Sergunin21
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3 месяца назад
$10
1 день
Escrow
Рекомендую Артема - умеет слушать, работает быстро. Лайк!
Фархад - отличный заказчик! Всегда на связи и очень вежливо общается) Оплата в срок. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!

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