Требуется дизайнер для создания баннеров в соответствии с ТЗ и с добавлением креативных идей. Основные задачи включают разработку баннеров для офлайн и диджитал. Файлы должны быть предоставлены в формате CDR. Ожидаются смелые и интересные задумки для борьбы с баннерной слепотой.