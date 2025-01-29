Контент-дизайнер

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Закрыт4 заявки29 просмотров

Мы ищем талантливого контент-дизайнера для создания стильных и креативных постов, баннеров и графики для соцсетей и других платформ. Ожидается разработка баннеров, постов, сторис и другого визуального контента, оформление материалов для соцсетей, рекламы и сайтов, а также придумывание и воплощение креативных идей. Требуется опыт работы от 1-2 лет, владение Figma, Photoshop, Illustrator, чувство стиля и понимание трендов в дизайне. Условия работы удаленные, оплата обсуждается по итогам собеседования.

Adobe IllustratorAdobe PhotoshopFigmaСоздание баннеровСоздание картинок
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Мария
 
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