Дизайнер на аутсорс

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  2. Баннеры
Закрыт4 заявки29 просмотров

Требуется дизайнер на аутсорс для выполнения разнообразных задач, включая работу с баннерами, плакатами, карточками для маркетплейсов и листовками. Ищем креативного специалиста, готового предлагать интересные решения. Отправляйте свое портфолио.

Создание баннеровСоздание карточек товаровСоздание постеров
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Дарья
 
24 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Иван
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
3 месяца назад
Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
3 месяца назад
Ігор
 
36 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад