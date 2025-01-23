Требуется дизайнер для разработки карточек товаров на маркетплейсы ВБ и Озон. Необходим опыт работы с сложным дизайном, включая тени и 3D элементы. Работа удаленная, требуется умение создавать привлекательные карточки для различных категорий товаров.
Дизайнер на аутсорс
Требуется дизайнер на аутсорс для выполнения разнообразных задач, включая работу с баннерами, плакатами, карточками для маркетплейсов и листовками. Ищем креативного специалиста, готового предлагать интересные решения. Отправляйте свое портфолио.
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