Створити три банера для магазину (e commerce)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен11 заявок74 просмотра

Необхідно створити три банери для магазину (на маркетплейсі).
Всі банери в одному кольоровому стилі.
Притримуватися кольорів логотипу.
1) Банер - ОСНОВНИЙ
Розміри: 1248 x 272 px
Format: jpg, png
2) Банер - Bestsellery
Розміри: 224 x 364 px
Format: jpg, png
3) Банер - для сторінки опису товару
Розміри: 1200 x 100 px
Format: jpg, png

Детальну інформацію надам при переписці.

Создание баннеров
3 месяца назад
ts_russslan
Руслан 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

KatePetetska
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 часа назад
3 месяца назад
$30
1 день
Escrow
Работа выполненна качественно и в срок, с высоким профессионализмом. Все мои пожелания и детали были учтены, что сделало процесс сотрудничества комфортным и продуктивным. Рекомендую!!!
Рекомендую к сотрудничеству , всегда на связи , выплаты в оговоренные сроки .

Заявки фрилансеров

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