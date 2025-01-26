Требуется разработать баннеры для таргетированной рекламы на Facebook для сервиса. Основной текст: 'Create real estate website in 5 clicks and 39$ per months', '7-days free', 'No card needed', 'Free transfer from your previous website'. Возможна модификация текста для улучшения дизайна.
Створити три банера для магазину (e commerce)
Необхідно створити три банери для магазину (на маркетплейсі).
Всі банери в одному кольоровому стилі.
Притримуватися кольорів логотипу.
1) Банер - ОСНОВНИЙ
Розміри: 1248 x 272 px
Format: jpg, png
2) Банер - Bestsellery
Розміри: 224 x 364 px
Format: jpg, png
3) Банер - для сторінки опису товару
Розміри: 1200 x 100 px
Format: jpg, png
Детальну інформацію надам при переписці.
Выбранный исполнитель
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