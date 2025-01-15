Требуется дизайнер для создания креативных каруселей для Instagram фитнес-тренера. Необходимы оригинальные идеи и навыки работы с графическими программами и нейросетями. Идеальный кандидат должен продемонстрировать умение генерировать уникальный контент, соответствующий стилю фитнеса.
Потрібні баннери для фб
Доброго дня
Потрібен баннер для таргету на фб для цього сервісу
Надписи :
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Надписи можна змінювати, робити коротше чи довше, якщо для дизайну потрібно.
Дякую
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