Потрібні баннери для фб

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Закрыт12 заявок64 просмотра

Доброго дня

Потрібен баннер для таргету на фб для цього сервісу

https://buildable.pro/

Надписи :

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Надписи можна змінювати, робити коротше чи довше, якщо для дизайну потрібно.

Дякую

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