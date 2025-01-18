Дизайнер для создания креативов для таргетированной рекламы

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Закрыт8 заявок24 просмотра

Ищу дизайнера, который может создавать креативы для таргетированной рекламы в сфере доставки бутилированной воды. Нужны креативы под сторис в Instagram и их квадратный аналог для ленты. Прошу указать цену за 1 креатив и прислать примеры работ.

Создание креативовТаргетированная реклама
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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