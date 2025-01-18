Дизайнер карточек для маркетплейсов

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Закрыт3 заявки42 просмотра

Необходимо разрабатывать дизайн для карточек ВБ и Озон на различные категории. Умение работать со сложным дизайном тени, трехслойный фон, 3D элементы и тд будет плюсом! Удаленно. Требования: умение работать со сложным дизайном, опыт в разработке карточек для маркетплейсов.

Дизайн карточек
3 месяца назад
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