Дизайнер для создания баннеров

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Закрыт6 заявок48 просмотров

Ищу дизайнера в команду на удаленную работу, частичная занятость. Задача заключается в создании дизайна баннеров к публикациям нашего тг канала и твиттера не чаще 1-го раза в неделю. Требования: опыт в создании баннеров, умение работать с графическими редакторами, наличие портфолио.

TelegramTwitterСоздание баннеров
3 месяца назад
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