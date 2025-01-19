Дизайнер для создания баннеров

Ищу дизайнера в команду на удаленную работу, частичная занятость. Задача заключается в создании дизайна баннеров к публикациям нашего тг канала и твиттера не чаще 1-го раза в неделю. Требования: опыт в создании баннеров, умение работать с графическими редакторами, наличие портфолио.