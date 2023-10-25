Добрый день. Необходимо разместить в активных (тех, в которых публикуются свежие записи и происходит общение) сообществах мобильных игр и приложений 50 комментариев со ссылкой на скачивание игры (из официального маркета, AppStore, не взлом и т.п.). ...
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Парсить аудиторию в чатах и каналах и делать автоматизированные рассылки
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