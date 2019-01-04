Tamriko_123

Парсить аудиторию в чатах и каналах и делать автоматизированные рассылки
Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
Закрыт
месяц назад
Парсить аудиторию в чатах и каналах и делать автоматизированные рассылки
Добрый день! У нас есть действующий бизнес по продаже детских товаров. Для реализации в интернет создали лендинг на базе lpmotor и аккаунт в инстаграм. Хотим получить консультацию, нужен ли полноценный интернет магазин, или вы смогли бы ...
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