Tamriko_123

Тамара Косова Tamriko_123

 
37 летРоссия/Краснодар
5 лет на фриланс-бирже
Была
10 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Продвижение сайта

    Добрый день! У нас есть действующий бизнес по продаже детских товаров. Для реализации в интернет создали лендинг на базе lpmotor и аккаунт в инстаграм. Хотим получить консультацию, нужен ли полноценный интернет магазин, или вы смогли бы ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    5 лет назад