Оптимизация YouTube

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки12 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте нужен человек который на отлично разбирается в настоящих алгоритмах Youtube так как каждый год меняется алгоритмы и нечинают по другому работать, нужно будет провести seo оптимизацию и выводить видео в топ более подробные обсуждение в лс

2 месяца назад
efik_
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
день назад