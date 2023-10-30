Настроить реклама в фейсбук и инстаграм

Добрый день! Необходимо примерно каждые два дня делать пост в обе социальные сети с тематическими статьями. Фото и статьи - есть контент план. Фотографии есть наши- а тект можно сделать ...
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Требуеться настроить рекламу в Фейсбук и Инстаграм. Аужитория; мужчины и женщины в возрасте от 27-42 из стран: Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистан и Армении. с поисковым запросом: получить шинген / как найти работу в европе.
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