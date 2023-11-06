Продвижение YouTube

Ищу специалиста чтобы занимался продвижением канала в Ютубе.

Если есть каналы которые до этого продвинали, можете их мне прислать.

Вот ссылка к моему каналу: https://youtube.com/@BossCrypto-007/

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Посмотрите как оформлены ролики на канале и выскажите своё мнение что можно улучшить.