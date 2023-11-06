Продвижение YouTube

Оформити в фірмовому стилі іконки "Вибране" у Instagram барбершопа та можливо переробити у тому ж стилі аватарку. Бюджет обговоримо особисто. Приклади ваших робіт - обов'язкові.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу специалиста чтобы занимался продвижением канала в Ютубе.
Если есть каналы которые до этого продвинали, можете их мне прислать.
Вот ссылка к моему каналу: https://youtube.com/@BossCrypto-007/
-
Посмотрите как оформлены ролики на канале и выскажите своё мнение что можно улучшить.
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт18 дней назад
Нужно по инструкции сделать тик ток аккаунты. 1 аккаунт занимает 10 минут регистрации. Тик ток аккаунты нужны для привлечения людей в телеграм канал. 1 аккаунт тик ток = 1 евро. Можете делать хоть по 100 ...Социальные сети (SMM и SMO)48 заявокЗакрыт19 дней назад
Проходит мероприятие Митинг: Верните их домой сейчас. Цель мероприятия поддержка родственников похищенных людей. Мероприятие состоится 10.11.23 в г. Кармиэль Израиль Цель рекламы пригласить людей проживающих в Кармиэль на данное мероприятие. ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершенмесяц назад
Здравствуйте нужен человек который на отлично разбирается в настоящих алгоритмах Youtube так как каждый год меняется алгоритмы и нечинают по другому работать, нужно будет провести seo оптимизацию и выводить видео в топ более подробные обсуждение ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт21 день назад
Ми німецький автосалон, шукаємо спеціаліста, який(а) може якісно налаштувати профілі компанії в Facebook, Instagram та контекстну рекламуСоциальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт22 дня назад
- $100
Требуеться настроить рекламу в Фейсбук и Инстаграм. Аужитория; мужчины и женщины в возрасте от 27-42 из стран: Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистан и Армении. с поисковым запросом: получить шинген / как найти работу ...Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт23 дня назад
Добрый день! Необходимо примерно каждые два дня делать пост в обе социальные сети с тематическими статьями. Фото и статьи - есть контент план. Фотографии есть наши- а тект можно сделать ...Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт24 дня назад
- $100
Требуется увеличить аудиторию в Вайбер сообществе. В сообществе на данный момент 2 чел. (канал новый). Это должны быть не боты. Необходимо привлечь реальных живых целевых подписчиков. Тема канала: (Религия, энциклопедия, факты). СЕО ОПТИМИЗАЦИЯ - ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт24 дня назад