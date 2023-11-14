Разместить в Facebook 50 комментариев

$20
Социальные сети (SMM и SMO)Завершен1 заявка8 просмотров
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Добрый день! Давайте повторим публикации в Facebook, только в этот раз без спешки.

Необходимо разместить в активных (тех, в которых публикуются свежие записи и происходит общение) сообществах мобильных игр и приложений 60 комментариев со ссылкой на скачивание игры (из официального маркета, AppStore, не взлом и т.п.). Только в тех сообществах, участникам которых эти предложения могут быть потенциально интересны.

Файл с площадками и примерами комментариев прилагается, на одной площадке можно оставлять больше одного комментария, в сумме должно получиться 60.

2 месяца назад
martariri
Марта 
40 летКипр
2 месяца в сервисе
Была
21 час назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
Lokotoskarina96
22 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Была
2 часа назад
2 месяца назад
$20
2 дня
UAH
Всё отлично, быстро, качественно.
Вічлива людина , гарні пропозиція роботи