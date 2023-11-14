Разместить в Facebook 50 комментариев

Здравствуйте нужен человек который на отлично разбирается в настоящих алгоритмах Youtube так как каждый год меняется алгоритмы и нечинают по другому работать, нужно будет провести seo оптимизацию и выводить видео в топ более подробные обсуждение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Давайте повторим публикации в Facebook, только в этот раз без спешки.
Необходимо разместить в активных (тех, в которых публикуются свежие записи и происходит общение) сообществах мобильных игр и приложений 60 комментариев со ссылкой на скачивание игры (из официального маркета, AppStore, не взлом и т.п.). Только в тех сообществах, участникам которых эти предложения могут быть потенциально интересны.
Файл с площадками и примерами комментариев прилагается, на одной площадке можно оставлять больше одного комментария, в сумме должно получиться 60.
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