Разместить в Facebook 50 комментариев

Добрый день! Давайте повторим публикации в Facebook, только в этот раз без спешки.

Необходимо разместить в активных (тех, в которых публикуются свежие записи и происходит общение) сообществах мобильных игр и приложений 60 комментариев со ссылкой на скачивание игры (из официального маркета, AppStore, не взлом и т.п.). Только в тех сообществах, участникам которых эти предложения могут быть потенциально интересны.

Файл с площадками и примерами комментариев прилагается, на одной площадке можно оставлять больше одного комментария, в сумме должно получиться 60.