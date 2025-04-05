Разработка сайтов на HTML/CSS, WordPress, OpenCart
Занимаюсь разработкой и корректировками сайтов на HTML/CSS, WordPress, OpenCart с 2012 года. Делаю все сам от настройки сервера, версии PHP до корректировок по дизайну стилей.
Помогу с переносом сайта на другой хостинг. Сделаю выгрузку товаров в xml или CSV. Создал более 80 сайтов. Буду рад сотрудничеству
Уроки и Репетиторство
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$8/час
от $8от 1 дня
#144
Контекстная реклама
нет отзывов
$8/час
от $40от 1 дня
#315
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$8/час
от $10от 1 дня
#363
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$8/час
от $20от 1 дня
#375
Презентации
нет отзывов
$6/час
от $20от 1 дня
#500
Дизайн продукции
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$6/час
от $40от 1 дня
#507
Интернет-магазины
нет отзывов
$8/час
от $400от 7 дней
#625
Системы управления (CMS)
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$8/час
от $20от 1 дня
#860
Наполнение сайтов
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$3/час
от $10от 1 дня
#911
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$8/час
от $100от 1 дня
#989
Баннеры
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$6/час
от $30от 1 дня
#1067
Дизайн сайтов
нет отзывов
$8/час
от $60от 1 дня
#2198
HTML-верстка
нет отзывов
$8/час
от $20от 1 дня
#3333