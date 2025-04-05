Разработка сайтов на HTML/CSS, WordPress, OpenCart

Занимаюсь разработкой и корректировками сайтов на HTML/CSS, WordPress, OpenCart с 2012 года. Делаю все сам от настройки сервера, версии PHP до корректировок по дизайну стилей.

Помогу с переносом сайта на другой хостинг. Сделаю выгрузку товаров в xml или CSV. Создал более 80 сайтов. Буду рад сотрудничеству