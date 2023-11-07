Оптимизация, продвижение YouTube

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки15 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте нужен человек который на отлично разбирается в настоящих алгоритмах Youtube так как каждый год меняется алгоритмы и начинают по другому работать, нужно будет продвигать канал с помощью самого же Ютуба и выводить видео в топ, более подробные обсуждение в лс

2 месяца назад
efik_
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
день назад
  • Похожие заказы

  • Продвижение YouTube

    $50

    Ищу специалиста чтобы занимался продвижением канала в Ютубе. Если есть каналы которые до этого продвинали, можете их мне прислать. Вот ссылка к моему каналу: https://youtube.com/@BossCrypto-007/ - Посмотрите как оформлены ролики на ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    17 дней назад

  • Тик Ток

    Нужно по инструкции сделать тик ток аккаунты. 1 аккаунт занимает 10 минут регистрации. Тик ток аккаунты нужны для привлечения людей в телеграм канал. 1 аккаунт тик ток = 1 евро. Можете делать хоть по 100 ...

    Социальные сети (SMM и SMO)48 заявок
    Закрыт
    19 дней назад

  • Таргетированная реклама

    Проходит мероприятие Митинг: Верните их домой сейчас. Цель мероприятия поддержка родственников похищенных людей. Мероприятие состоится 10.11.23 в г. Кармиэль Израиль Цель рекламы пригласить людей проживающих в Кармиэль на данное мероприятие. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Оптимизация YouTube

    Здравствуйте нужен человек который на отлично разбирается в настоящих алгоритмах Youtube так как каждый год меняется алгоритмы и нечинают по другому работать, нужно будет провести seo оптимизацию и выводить видео в топ более подробные обсуждение ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    21 день назад

  • Настроить реклама в фейсбук и инстаграм

    $100

    Требуеться настроить рекламу в Фейсбук и Инстаграм. Аужитория; мужчины и женщины в возрасте от 27-42 из стран: Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистан и Армении. с поисковым запросом: получить шинген / как найти работу ...

    Социальные сети (SMM и SMO)13 заявок
    Закрыт
    23 дня назад