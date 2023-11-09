Ведение ТикТок аккаунта

$200
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт9 заявок56 просмотров
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Нужен человек на постоянку, который будет вести аккаунт в ТикТоке на футбольную тематику (на русскоязычную аудиторию).

От вас требуется:

  • опыт ведения тиктока

  • знание базовых алгоритмов

  • умение заинтриговывать аудиторию

Жду примеры работ (можно ссылки на тт) и вашу цену.

месяц назад
leopupsik
Вадим 
25 летРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
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