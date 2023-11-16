Рассылка пользователям Вк и Тг

Необходимо продвижение постов в Вконтакте с целью получения больших виральных охватов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать рассылку по пользователям разных групп в соцсетях. Я даю список, вы выгружаете пользователей и делаете рассылку. Рассылка связана с приглашением посетить мероприятие
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