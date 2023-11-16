Рассылка пользователям Вк и Тг

Здравствуйте, коротко о задании: -тест ниши «ростовые куклы» в Дубае-Бюджет 200$-Так как это тест, сайта нет. Креативы у вас должны быть свои- рк на время тест должен быть ваш- возможно дальнейшее сотрудничество от вас требуется:- опыт работы с ...