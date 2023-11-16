Рассылка пользователям Вк и Тг

$5
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок43 просмотра
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Необходимо сделать рассылку по пользователям разных групп в соцсетях. Я даю список, вы выгружаете пользователей и делаете рассылку. Рассылка связана с приглашением посетить мероприятие

месяц назад
guest_1700169340924
Россия
месяц в сервисе
Была
месяц назад