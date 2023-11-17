Next JS 14. Исправить проблему с переключателем языка

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки128 просмотров
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Новый проект на Next JS версия 14.

Используется встоенная в Next JS поддержка i18n.

Локаль корректно переключается, но не происходит смена URL адреса. При перезагрузке страницы локаль слетает на дефолтную.

Нужно понять, в чём может быть причина и исправить ошибку.

Настройка файла next.config.js, вроде, корректна.

Код компонента - https://gist.github.com/aleksandr-kramer/ec55cdbd95b0e8269bc30df41c4139ca

Доступ к репозиторию предоставлю.

месяц назад
krameral
50 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
23 дня назад