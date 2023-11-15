Парсер сайта bidfax

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки100 просмотров
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нужен парсер бот телеграм

https://bidfax.info/tesla/model-x/f/from-year=2021/to-year=2023/

Пример ссилки

Запрос будет пример

Пример  

2018 nissan leaf sl

2019 nissan leaf sv

2019 nissan leaf

Где будет создавать ексель файл или пдф по ссилке с сервера

С точним поиском авто

Где будут колонки

  • Марка гол модель

  • Цена

  • Дата покупки

  • Мин, средня,макс цена

месяц назад
bishopik
Руслан 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад