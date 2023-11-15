Парсер сайта bidfax

Телеграм бот парсер copart і iaai сайти Нужен телеграм канал бот Парсер сайта copart i iaai Возможности бота Парсит авто с сайтов Добавлять запроси для парсера (єтто может ...
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нужен парсер бот телеграм
https://bidfax.info/tesla/model-x/f/from-year=2021/to-year=2023/
Пример ссилки
Запрос будет пример
Пример
2018 nissan leaf sl
2019 nissan leaf sv
2019 nissan leaf
Где будет создавать ексель файл или пдф по ссилке с сервера
С точним поиском авто
Где будут колонки
Марка гол модель
Цена
Дата покупки
Мин, средня,макс цена
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