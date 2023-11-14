Исправить ошибку в модуле импорта товаров на ocStore

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки117 просмотров
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Добрый день, нужно исправить ошибку в модуле импорта товаров на ocStore из файла xml/yml.

месяц назад
DjahMale
Павел 
40 летСловакия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад