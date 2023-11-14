Woocommerce поиск

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки53 просмотра
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На сайте установлена тема woodmart.

На странице магазина показываю категории и при поиске товаров все работает корректно - перекидывает на страницу магазина с результатами поиска, но когда уже там нажимаем на фильтры выдает ошибки в консоли илии вообще перекидывает на главную.


Ссылку на сайт скину в телегу.

WooCommerce
месяц назад
YeremYan
Ерем 
24 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
17 часов назад