Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS). Оплата через Безопасная сделка. www.biotint.ua - сайт на Simpla CMS, нужно внести изменения на сайте и в админке. Напишите Ваш опыт с данной ...
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Здравствуйте. Нужно создать сайт на Вордпресс. Исходный материал - картинка.
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