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Внести изменения на сайте и админке магазина на Simpla CMS (OKAY CMS)
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Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS).
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- сайт на Simpla CMS, нужно внести изменения на сайте
и в админке.
Напишите Ваш опыт с данной cms
Все работы выполняются на копии сайта на вашем сервере и только после приемки
переносятся на рабочий сайт.
ТЗ
1
У товаров с возможностью выбора свойств, нельзя задать разную оптовую цену для товаров с разными свойствами или вообще отменить ее для товара с одним из свойств.
Пример:
Цена пачки контурных игл – 400 грн
опт 390 грн – см. pic-1
Когда мы выбираем вместо пачки – блистер
Цена за блистер меняется на 125 грн,
а оптовая цена остается прежней -390 грн (см. pic-2)
Потому что в админке нет возможности установить или отключить оптовую цену на блистер отдельно.
В админке цены на товары с разными свойствами устанавливаются отдельно см. pic-3, а оптовые цены ставятся в отдельной графе сразу на все – см pic-4.
Нужно в админке сделать возможность задавать оптовые цены на каждый тип товара отдельно
– см pic-5.
Тогда если оптовые цены заданы и на пачку и на блистер, то при выборе пачки – отображаются ее розничная и оптовая цена, а при выборе блистера - его. См pic-6
Если оптовая цена, например, для блистера не задана, то строка
ОПТ: 100 грн
Вообще должна отсутствовать.
Это должно работать:
- и на иконке товара (pic-6) и в карточке товара (pic-7)
- на компьютере и на телефоне и планшете
2
В карточке товара не работает подсчет «Итого»
Он должен зависеть от того выбран, например, блистер или пачка.
Сейчас он не зависимо от выбора считает только пачки.
3
Нужно отключить функцию сжатия загруженных фото товара
В настоящий момент сайт загруженные фото сжимает и искажает.
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