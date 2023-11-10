Внести изменения на сайте и админке магазина на Simpla CMS (OKAY CMS)

Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS).

Оплата через Безопасная сделка.

www.biotint.ua

- сайт на Simpla CMS, нужно внести изменения на сайте

и в админке.

Напишите Ваш опыт с данной cms

Все работы выполняются на копии сайта на вашем сервере и только после приемки

переносятся на рабочий сайт.

ТЗ

1

У товаров с возможностью выбора свойств, нельзя задать разную оптовую цену для товаров с разными свойствами или вообще отменить ее для товара с одним из свойств.

Пример:

Цена пачки контурных игл – 400 грн

опт 390 грн – см. pic-1

Когда мы выбираем вместо пачки – блистер

Цена за блистер меняется на 125 грн,

а оптовая цена остается прежней -390 грн (см. pic-2)

Потому что в админке нет возможности установить или отключить оптовую цену на блистер отдельно.

В админке цены на товары с разными свойствами устанавливаются отдельно см. pic-3, а оптовые цены ставятся в отдельной графе сразу на все – см pic-4.

Нужно в админке сделать возможность задавать оптовые цены на каждый тип товара отдельно

– см pic-5.

Тогда если оптовые цены заданы и на пачку и на блистер, то при выборе пачки – отображаются ее розничная и оптовая цена, а при выборе блистера - его. См pic-6

Если оптовая цена, например, для блистера не задана, то строка

ОПТ: 100 грн

Вообще должна отсутствовать.

Это должно работать:

- и на иконке товара (pic-6) и в карточке товара (pic-7)

- на компьютере и на телефоне и планшете

2

В карточке товара не работает подсчет «Итого»

Он должен зависеть от того выбран, например, блистер или пачка.

Сейчас он не зависимо от выбора считает только пачки.

3

Нужно отключить функцию сжатия загруженных фото товара

В настоящий момент сайт загруженные фото сжимает и искажает.