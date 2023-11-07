Внедрение разметки Schema

Нет лишней нагрузки на скорость сайта вследствие добавленной разметки.



Бюджет из расчета, что работа займет 1 час - $15. Соответственно если 2 часа - $30. Напишите, пожалуйста, сколько часов займет эта работа?



Перед началом работы я предоставлю более подробное ТЗ, где укажу на какие именно страницы и какие типы Schema нужно внедрить.