Внедрение разметки Schema

Необходимо внедрить структурированную разметку Schema.org на информационном сайте, работающем на CMS WordPress, для улучшения семантической четкости контента и повышения видимости в поисковых системах. Необходимые разметки для внедрения: Person, Product, Video, How-to, Breadcrump ...
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Необходимо внедрить структурированную разметку Schema.org на информационном сайте, работающем на CMS WordPress, для улучшения семантической четкости контента и повышения видимости в поисковых системах.
Необходимые разметки для внедрения: Person, Product, Video, How-to, Breadcrump
Основные задачи:
Установка и настройка плагинов для автоматизации добавления разметки Schema.org, если это возможно.
Ручное добавление разметки для объектов, которые нельзя автоматизировать.
Проверка валидности внедренной разметки с помощью инструментов Google (например, Тест на совместимость с данными структурированных данных).
Критерии приема работы:
Все ключевые страницы сайта содержат корректную разметку Schema.org.
Разметка проверена и не содержит ошибок в соответствующих тестовых инструментах.
Нет лишней нагрузки на скорость сайта вследствие добавленной разметки.
Бюджет из расчета, что работа займет 1 час - $15. Соответственно если 2 часа - $30. Напишите, пожалуйста, сколько часов займет эта работа?
Перед началом работы я предоставлю более подробное ТЗ, где укажу на какие именно страницы и какие типы Schema нужно внедрить.
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