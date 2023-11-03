Доработки и корректировки на сайте (cms WP)

Необходимы небольшие доработки на сайте (подробное ТЗ после получения предложений).

Пример доработок:

1. Создание новых страниц по формату существующих.

2. Уменьшение размера фото на страницах и объема текста в блоках с фото

3. Изменение URL адресов в статьях раздела «Блог» , формирование корректных «Хлебные крошки»

4. Удаление из верхнего меню навигации и из подвала ссылки на страницу

5. Размещение в коде сайта сквозной ссылки на новую страницу

6. Добавление в карту сайта и файл sitemap.xml

7. Установка опции - возможность показа среднего времени на прочтение статьи. 8. Необходимо вручную разместить цифру о среднем времени на прочтение статьи в формате:

Среднее время на прочтение статьи: 5 минут.

9. Опция возможности показа, количества просмотров и дату последнего обновления на

странице. 10.Необходимо так же разместить дату последнего обновления и количество просмотров.

11.Опция содержания в статьях. (На новых статьях рекомендуется создать блок «Содержание» с переходами к заголовкам

из статьи).