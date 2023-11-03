Доработки и корректировки на сайте (cms WP)

Нужен человек который знаком с Modx. есть сайт MODX + Minishop + Babel 2 языка на контекстах характеристики выводятся снипетом msOptions перевод характеристик прописаны в словарях минишопа. надо сделать вывод сгрупированных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы небольшие доработки на сайте (подробное ТЗ после получения предложений).
Пример доработок:
1. Создание новых страниц по формату существующих.
2. Уменьшение размера фото на страницах и объема текста в блоках с фото
3. Изменение URL адресов в статьях раздела «Блог» , формирование корректных «Хлебные крошки»
4. Удаление из верхнего меню навигации и из подвала ссылки на страницу
5. Размещение в коде сайта сквозной ссылки на новую страницу
6. Добавление в карту сайта и файл sitemap.xml
7. Установка опции - возможность показа среднего времени на прочтение статьи. 8. Необходимо вручную разместить цифру о среднем времени на прочтение статьи в формате:
Среднее время на прочтение статьи: 5 минут.
9. Опция возможности показа, количества просмотров и дату последнего обновления на
странице. 10.Необходимо так же разместить дату последнего обновления и количество просмотров.
11.Опция содержания в статьях. (На новых статьях рекомендуется создать блок «Содержание» с переходами к заголовкам
из статьи).
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