Готовую вёрстку интернет магазина натянуть на подходящий движок

Добрый день. Есть тема купленная на themeforest. Надо переделать ее, добавить языки, информацию и картинки. Работа не сложная. Подобной работы достаточно много. Рассматриваем кандидата по соотношению цены и качества. Прикрепляйте примеры работ. И примерный бюджет. ...