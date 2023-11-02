Готовую вёрстку интернет магазина натянуть на подходящий движок

$200
Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок44 просмотра
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Доброго времени суток!

В ближайшее время будет готова вёрстка интернет магазина, её нужно интегрировать на подходящий движок, а потом помочь перенести на хостинг.

Срок до 10 дней

2 месяца назад
evgeniy-veter
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
18 часов назад