Проработать, наполнить сайт на WordPress

Фото я обработала, но мне нужна обратная связь, подходит ли такой формат для выгрузки на сайт

Общее количество картинок - 400, но я еще в процессе отсеивания, так что вероятно будет меньше

Срок на работу до 3 недель, хорошо, если получится быстрее. Дольше - только если на то есть объективные причины, которые я по незнанию могу не учесть в ТЗ

Я буду очень рада найти человека на долгосрочное сотворчество, так как проекты постоянно добавляются, и сайту будут нужны регулярные обновления

Ссылку на сайт отправлю в ответ на ваш отклик, к вопросам и уточнениям открыта, к работе можно приступить в течении 1-1,5 недели:)

