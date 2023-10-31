Проработать, наполнить сайт на WordPress

$50
Системы управления (CMS)Закрыт14 заявок204 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт - портфолио художника. Задача:

часть первая:

  • создать 1 дополнительный раздел сайта

  • наполнить все имеющиеся разделы сайта фотографиями, которые я пришлю

  • к каждому фото добавить короткую подпись (формат работы+стоимость работы)

часть вторая:

  • раздел "проекты" наполнить подборками по проектам (фото+видео+мини-статья описание). Общее количество проектов не более 10. Монтаж, обработка не нужны:)

Важные детали:

  1. Фото я обработала, но мне нужна обратная связь, подходит ли такой формат для выгрузки на сайт

  2. Общее количество картинок - 400, но я еще в процессе отсеивания, так что вероятно будет меньше

  3. Текстовые материалы предоставляю я

  4. Срок на работу до 3 недель, хорошо, если получится быстрее. Дольше - только если на то есть объективные причины, которые я по незнанию могу не учесть в ТЗ

  5. Бюджет прошу указывать сразу, учитывая весь объем работы

  6. Я буду очень рада найти человека на долгосрочное сотворчество, так как проекты постоянно добавляются, и сайту будут нужны регулярные обновления

    Ссылку на сайт отправлю в ответ на ваш отклик, к вопросам и уточнениям открыта, к работе можно приступить в течении 1-1,5 недели:)

WordPressСайт на WordPress
2 месяца назад
AnnaSantai
23 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад