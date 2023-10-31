Проработать, наполнить сайт на WordPress

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Сайт - портфолио художника. Задача:
часть первая:
создать 1 дополнительный раздел сайта
наполнить все имеющиеся разделы сайта фотографиями, которые я пришлю
к каждому фото добавить короткую подпись (формат работы+стоимость работы)
часть вторая:
раздел "проекты" наполнить подборками по проектам (фото+видео+мини-статья описание). Общее количество проектов не более 10. Монтаж, обработка не нужны:)
Важные детали:
Фото я обработала, но мне нужна обратная связь, подходит ли такой формат для выгрузки на сайт
Общее количество картинок - 400, но я еще в процессе отсеивания, так что вероятно будет меньше
Текстовые материалы предоставляю я
Срок на работу до 3 недель, хорошо, если получится быстрее. Дольше - только если на то есть объективные причины, которые я по незнанию могу не учесть в ТЗ
Бюджет прошу указывать сразу, учитывая весь объем работы
Я буду очень рада найти человека на долгосрочное сотворчество, так как проекты постоянно добавляются, и сайту будут нужны регулярные обновления
Ссылку на сайт отправлю в ответ на ваш отклик, к вопросам и уточнениям открыта, к работе можно приступить в течении 1-1,5 недели:)
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