Старанність.Відповідальність.Креатив.
Вітаю! Дуже приємно,що ви зайшли на мій профіль.
Мене звати Iren і я буду вашим помічником у світі мов.
Мови це моє покликання,а отже це дозволить мені швидко та якісно дозволить мені швидко та якісно довести до логічного мислення тексти різного характеру.Вільно володію українською,російською,не погано володію польською,англійською,іспанською,німецькою. Особисто я людина творча та креативна,завжди ставлю перед собою високу планку і з задоволенням досягаю мети.Займаюсь копірайтингом,рерайтингом та фрілансом .
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1206
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Швидко та якісно виконане завдання
Ответный отзыв
Дуже сподобалась співпраця з замовником,швидко та якісно була подана інформація до виконання.Буду рада подальшій співпраці.Рекомендую.
Копирайтинг
1 отзыв
$5/час
от $1от 1 дня
#813
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#467
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#642
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1591