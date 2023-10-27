Старанність.Відповідальність.Креатив.

Вітаю! Дуже приємно,що ви зайшли на мій профіль.

Мене звати Iren і я буду вашим помічником у світі мов.

Мови це моє покликання,а отже це дозволить мені швидко та якісно дозволить мені швидко та якісно довести до логічного мислення тексти різного характеру.Вільно володію українською,російською,не погано володію польською,англійською,іспанською,німецькою. Особисто я людина творча та креативна,завжди ставлю перед собою високу планку і з задоволенням досягаю мети.Займаюсь копірайтингом,рерайтингом та фрілансом .