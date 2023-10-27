Iren1314

Ірина Бородецька Iren1314

 
39 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Старанність.Відповідальність.Креатив.

Вітаю! Дуже приємно,що ви зайшли на мій профіль.

Мене звати Iren і я буду вашим помічником у світі мов.

Мови це моє покликання,а отже це дозволить мені швидко та якісно дозволить мені швидко та якісно довести до логічного мислення тексти різного характеру.Вільно володію українською,російською,не погано володію польською,англійською,іспанською,німецькою. Особисто я людина творча та креативна,завжди ставлю перед собою високу планку і з задоволенням досягаю мети.Займаюсь копірайтингом,рерайтингом та фрілансом .

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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1206
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Швидко та якісно виконане завдання
Дуже сподобалась співпраця з замовником,швидко та якісно була подана інформація до виконання.Буду рада подальшій співпраці.Рекомендую.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$5/час
от $1от 1 дня
#813
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#467
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#642
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1591