Займаюся програмуванням і розробкою
Спеціалізуюся на таких мовах як HTML-CSS, JS,React,Node.
Також фреймворки Figma для дизайну.
Також можу зробити редизайн сайту а саме покращити поточний дизайн.
Робив різні роботи такі як сайти з продажу, реклами, послуги, студії, форуми.
Тестирование сайтов
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$2/час
от $1от 1 дня
#170
Интернет-магазины
нет отзывов
$7/час
от $5от 1 дня
#570
Сайты «под ключ»
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$10/час
от $5от 3 дней
#1056
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#2007
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#2405