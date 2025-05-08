Кредо - качество работы

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Немного обо мне :





Меня зовут Наталья, живу в Латвии.

У меня несколько профессий, разнообразные

хобби. Последнее время увлекаюсь миром компьютеров и дизайна. интересуюсь программированием, разработкой веб-сайтов, графическим дизайном или другими аспектами информационных технологий и креативного процесса. Мои увлечения являются ключевой частью моей профессиональной или хоббийной деятельности.