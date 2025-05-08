Кредо - качество работы
Мои соц. сети :
https://www.instagram.com/natumasik55/
Немного обо мне :
Меня зовут Наталья, живу в Латвии.
У меня несколько профессий, разнообразные
хобби. Последнее время увлекаюсь миром компьютеров и дизайна. интересуюсь программированием, разработкой веб-сайтов, графическим дизайном или другими аспектами информационных технологий и креативного процесса. Мои увлечения являются ключевой частью моей профессиональной или хоббийной деятельности.
Портфолио
- Карточка товара1 просмотр
- Illustrationнет просмотров
- Чат GpT2 просмотра
- Реферат на тему близорукости3 просмотра
- Статья о лечебном питании2 просмотра