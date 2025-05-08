Natumasik55

Наталья Natumasik55

 
57 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
15 часов назад
Кредо - качество работы

Мои  соц. сети :


Написать в  телеграмм


vk.com/id157125174


https://www.instagram.com/natumasik55/



Немного  обо мне :


Меня зовут Наталья, живу в Латвии. 

У меня  несколько профессий, разнообразные

хобби. Последнее время увлекаюсь миром компьютеров и дизайна. интересуюсь программированием, разработкой веб-сайтов, графическим дизайном или другими аспектами информационных технологий и креативного процесса. Мои увлечения являются ключевой частью моей  профессиональной или хоббийной деятельности.

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