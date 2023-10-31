Есть тема Wordpress купленная с themeforst

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок143 просмотра
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Добрый день. Есть тема купленная на themeforest. Надо переделать ее, добавить языки, информацию и картинки. Работа не сложная. Подобной работы достаточно много. Рассматриваем кандидата по соотношению цены и качества. Прикрепляйте примеры работ. И примерный бюджет. Подобной работы много. Большим плюсом будет понимание php и html, javascript.

WordPress
2 месяца назад
denisftomov
Денис 
32 годаМолдова
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад