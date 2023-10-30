Скопировать сайт на поддомен

Нужно сделать бекап СРМ битрикса - скачать полную базу СРМ со всеми контактами, комментариями, историей переписками в мессенджерах (вотсап и другие). Сейчас у нас облачный битрикс24 с тарифом стандартный. В системе достаточно ...
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Скопировать имеющийся сайт на wordpress на поддомен (так, чтобы был отдельный сайт на поддомене со своей базой, полностью изолированный), для тестов, изменений.
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