Скопировать сайт на поддомен

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок157 просмотров
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Скопировать имеющийся сайт на wordpress на поддомен (так, чтобы был отдельный сайт на поддомене со своей базой, полностью изолированный), для тестов, изменений.

2 месяца назад
smas777
36 летЛатвия
7 лет в сервисе
Была
10 дней назад