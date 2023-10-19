Требуется внести ряд правок по сайту на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт12 заявок189 просмотров
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Привет!

На сайте WordPress нужно сделать правки т.к. текущий разработчик сорвал все сроки.

Нужен человек, который будет оперативно вносить правки по сайтам на WordPress. Задачи прописываем в таблицу Excel и дублируем в ТГ чат.

В настоящий момент нужно перекрасить все кнопки на сайте и разместить формы обратной связи на ряде страниц

Новый список правок готовится и будет выслан сегодня/завтра

Разработчик нужен ответственный, задачи будут регулярными и хотелось бы проработать длительное время, а не искать новых в середине ТЗ.

WordPress
2 месяца назад
guest_16468383420725
Россия
2 года в сервисе
Был
день назад