Ищем опытного специалиста в области работы с TYPO3 для переноса нашего сайта http://alitana.lv/ на новый хостинг. На текущем хостинге возникли проблемы с поддержкой устаревших технологий, и нам нужно срочно переехать на площадку, которая будет их ...
Требуется внести ряд правок по сайту на WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет!
На сайте WordPress нужно сделать правки т.к. текущий разработчик сорвал все сроки.
Нужен человек, который будет оперативно вносить правки по сайтам на WordPress. Задачи прописываем в таблицу Excel и дублируем в ТГ чат.
В настоящий момент нужно перекрасить все кнопки на сайте и разместить формы обратной связи на ряде страниц
Новый список правок готовится и будет выслан сегодня/завтра
Разработчик нужен ответственный, задачи будут регулярными и хотелось бы проработать длительное время, а не искать новых в середине ТЗ.
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