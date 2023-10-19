Требуется внести ряд правок по сайту на WordPress

Привет!

На сайте WordPress нужно сделать правки т.к. текущий разработчик сорвал все сроки.

Нужен человек, который будет оперативно вносить правки по сайтам на WordPress. Задачи прописываем в таблицу Excel и дублируем в ТГ чат.

В настоящий момент нужно перекрасить все кнопки на сайте и разместить формы обратной связи на ряде страниц

Новый список правок готовится и будет выслан сегодня/завтра

Разработчик нужен ответственный, задачи будут регулярными и хотелось бы проработать длительное время, а не искать новых в середине ТЗ.