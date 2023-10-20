MODx доработка сайта, задачи на сегодня

Нужен скрипт на запросах для выполнения определенных действий в онлайн игре. Нужна стабильная работа без графики и желательно в многопоток. Сама игра запускается через клиент - отдельное приложение, общается с шифрованием RSA, но я его ...
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