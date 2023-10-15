Оптимизации сайта на ВП

Есть готовый простой магазин на wordpress. Нужно внести косметические правки по верстке и наполнению. Список правок во вложении. В заявке называйте цену и срок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день !
Оптимизация работы сайта на вордпресс
В первую очередь интересует оптимизация моб. версии.
www . a-vukyp.com.ua
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Кнопки в шапке с выпадающим меню не выдают полное меню, а переносят сразу на первую страницу. Изменить title сайта на «FINNKOTi l Дома счастливых семей» Убрать ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Добрый день! Нужно помочь доделать сайт на шаблоне wordpress https://bytumore.cz/ Нужно еще объяснить, как самому обновлять и изменять. Наполнять сайт буду самостоятельно. Нужно несколько сессий онлайн, чтобы разобраться. ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрытмесяц назад
- $20
Всем привет. Мне нужен плагин который делает чтобы виджет отображался только для определённых рубрик, и лучше чтобы автоматически отображался и для подрубрикСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрытмесяц назад
- $20
Необходимо перенести сайт с WP chery на Divi +divi menu сохранив: - структуру страниц (блоки на странице, заменив свежими иконками и кнопками, формами) - структуру ссылок сайта, перенести на divi menu (плагин есть) - лицензия ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрытмесяц назад
Есть landing page на вордпресс. Нужно вывести категории "контакты" и "товары" на новую страницу, также добавить для категории "товары" обновленный дизайн согласно макету. Добавить мультиязычность (сейчас сайт на ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Нужна регистрация/авторизация по смс, а также отправка смс при оформлении заказа. sms.ru - ключ api есть. тз. https://docs.google.com/document/d/1sYsqUV3eypKKjK9bC1mbxl1AUZrkTCFniTYt29G6BQA/edit?usp=sharingСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Добрый день. Есть готовый дизайн, который нужно "прикрутить" к системе управления. Прошу указать диапазон цены и сроков, а также CMS. Рассматриваются только Joomla или WordPress, предпочтительней Joomla. Макет по ссылке - http://surl.li/mfhatСистемы управления (CMS)12 заявокЗакрытмесяц назад
на сайте подглючивают виджеты вывода блоков на страницы. Нужно разобраться, почему они не отображаются на нужных страницах и починить. И объяснить, если что-то делается не так. Пожалуйста, укажите стоимость и сроки.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт2 месяца назад