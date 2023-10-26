Порправить существующий сайт на wordpress

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок160 просмотров
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Есть готовый простой магазин на wordpress. Нужно внести косметические правки по верстке и наполнению. Список правок во вложении.

В заявке называйте цену и срок.

WordPressСайт на WordPress
2 месяца назад
Yuriy_Sh
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
kulaginaj
Кулагина 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 часов назад
2 месяца назад
$50
1 день
UAH
Отличный исполнитель! Всегда была на связи, правки оперативно исправляла. Рекомендую!
Спасибо за отзыв) Мне тоже понравилось сотрудничать. Четкая постановка задачи и приятное общение. Оплата вовремя.