Opencart 3 форма редактирования заказа

Что есть: Выведен на страницу список заказов с перечнем товаров с полями редактирования кол-ва по каждому товару и статуса заказа в целом.

Что надо: При нажатии на кнопку "Обновить" у изменённого заказа данные вбитые в inputы обновили соответствующие значения в 4х таблицах базы данных.