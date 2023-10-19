Opencart 3 форма редактирования заказа

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки157 просмотров
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Что есть: Выведен на страницу список заказов с перечнем товаров с полями редактирования кол-ва по каждому товару и статуса заказа в целом.

Что надо: При нажатии на кнопку "Обновить" у изменённого заказа данные вбитые в inputы обновили соответствующие значения в 4х таблицах базы данных.

OpenCart
2 месяца назад
consplus
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад