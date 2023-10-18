Доработка сайта на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок319 просмотров
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Есть сайт магазина одежды на WP и в работе используется плагин WooCommerce. Необходимо:

1) В плагин WooCommerce/Orders добавить в статусы заказа "Отправлен на производство", "Вышел с производства".

2) В плагин WooCommerce/Reports добавить отчет для производства - выгрузка всех изделий, которые нужно произвести (собираются данные в этот отчет по позициям, в заказах которых статус "отправлен в производство" с группировкой, например рубашка белая размер м - 2 шт, рубашка белая размер л - 3 шт

Данные и доступ могу предоставить в личке.
Просьба предварительно указать сроки и бюджет.

С меня оперативная оплата и хороший отзыв)

WordPressДоработка сайта на WordPress
2 месяца назад
Mr-invest
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
24 дня назад