Установить тему на OpenCart + руссифицировать

Привет! На сайте WordPress нужно сделать правки т.к. текущий разработчик сорвал все сроки. Нужен человек, который будет оперативно вносить правки по сайтам на WordPress. Задачи прописываем в таблицу Excel и дублируем в ТГ чат. В настоящий момент нужно ...