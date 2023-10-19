Установить тему на OpenCart + руссифицировать

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок115 просмотров
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Установить тему на OpenCart + руссифицировать, тема скаченная, нужно установить, настроить и русифицировать, так же с админкой

OpenCart
2 месяца назад
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Алексей 
25 летКазахстан
год в сервисе
Был
5 дней назад