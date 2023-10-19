Доработка OpenCart под SEO требования

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки59 просмотров
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Требуется доработка интернет магазина на OpenCart под SEO. Список доработок по ссылке
https://docs.google.com/document/d/1V_670-3eQg8sQzlqsCaBltBgtAf2Z29oGAMlmPYRqVw/edit?usp=sharing

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OpenCart
2 месяца назад
seotop2
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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