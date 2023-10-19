Доработка OpenCart под SEO требования

Установить тему на OpenCart + руссифицировать, тема скаченная, нужно установить, настроить и русифицировать, так же с админкой
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработка интернет магазина на OpenCart под SEO. Список доработок по ссылке
https://docs.google.com/document/d/1V_670-3eQg8sQzlqsCaBltBgtAf2Z29oGAMlmPYRqVw/edit?usp=sharing
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