Поправить сайт на битриксе + сделать новый интернет-магазин

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок115 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо поправить готовый интернет-магазин на Битриксе (см. вложение). Правки несложные.

После этого исполнителю готов отдать работы по созданию нового интернет-магазина, тоже на Битриксе.

В заявке указывайте цену за первую часть работы (та, что в ТЗ во вложении).

2 месяца назад
Yuriy_Sh
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям