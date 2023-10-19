Импорт товаров в Shopify

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки109 просмотров
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Есть работающий сайт в который нужно импортировать товары с друго го сайта.

Файл с товарами есть, но его формат не подходит для Shopify.
Требуется его модернизация и импорт на сайт.

Пример файла для импорта прикрепил к проекту.

1) Оценить возможность данной процедуры
2) Цена и сроки.

2 месяца назад
seotop2
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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