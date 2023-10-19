Импорт товаров в Shopify

Есть работающий сайт в который нужно импортировать товары с друго го сайта.

Файл с товарами есть, но его формат не подходит для Shopify.

Требуется его модернизация и импорт на сайт.

Пример файла для импорта прикрепил к проекту.

1) Оценить возможность данной процедуры

2) Цена и сроки.