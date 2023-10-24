Load More WoodMart

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок149 просмотров
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При переходе с каталога в категорию без перезагрузки страницы load more кнопка перебрасывает на вторую стр. архива и только после этого начинает работать как должна.
А при прямом заходе в категорию товара все работает корректно.
Тема лицензионная.

2 месяца назад
YeremYan
Ерем 
24 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
21 час назад