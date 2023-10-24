Load More WoodMart

Необходимо поправить готовый интернет-магазин на Битриксе (см. вложение). Правки несложные. После этого исполнителю готов отдать работы по созданию нового интернет-магазина, тоже на Битриксе. В заявке указывайте цену за первую часть работы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При переходе с каталога в категорию без перезагрузки страницы load more кнопка перебрасывает на вторую стр. архива и только после этого начинает работать как должна.
А при прямом заходе в категорию товара все работает корректно.
Тема лицензионная.
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