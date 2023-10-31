Доработать WP сайт согласно ТЗ

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок80 просмотров
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Необходимо доработать сайт на WP согласно ТЗ

https://docs.google.com/document/d/17sMAxgCe1fYWdydxy7AvvYwfMPV8o4rn3J8QwnJKitk/edit?usp=sharing

  • Стоимость работ

  • сроки

2 месяца назад
seotop2
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад