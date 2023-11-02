Сделать слайдер для сайтов на WordPress

$50
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка137 просмотров
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добрый день. нужно сделать слайдер: (blogslider as a ahortcode) responsive 

Таски:

1. Slider for BLog or other CPT elements.
-> Responisive
-> Desktop view 3 or 4 elements
-> mobile 1 element and the others are cutted at the right edge (like many apps)

2. Shortcode or Plugin feature so that it can be included in the Wordpress page.

3. English comments so that I can change settings when a client want to have it different.

WordPress
2 месяца назад
Ivankoy
Юрий 
39 летУкраина
3 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
18 часов назад
2 месяца назад
$50
2 дня
UAHUSDT
Большое спасибо Андрею за выполнение работы в срок! Рекомендую всем данного специалиста!
Все круто ? Адекватная обратная связь, понятное задание! Рад знакомству ? Будем на связи!