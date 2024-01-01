Добрый день! Очень приятные впечатления от работы с Андреем! Андрей четко рассчитывает сроки выполнения своей работы и оперативно вносит изменения и корректировки по проекту, вежлив. Сроки завершения моего проекта возросли по моей инициативе, поэтому очень благодарен Андрею за понимание и терпение. Всем рекомендую этого исполнителя для работы! Не пожалеете!