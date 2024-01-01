Ivankoy

Юрий Ivankoy

 
40 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
18 дней назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$865
выплачено фрилансерам
42%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

login8234
Ярослав 
24 года
год в сервисе
Был
3 месяца назад
$40
10 баллов
8 месяцев назад
Сделать HTML5 баннер
HTMLСоздание баннеров
Мне понравилось работать с Юрием. четкое обозначение задач и своевременная оплата. Рекомендую!
Добрый день! Работал с Ярославом. Профессионал своего дела. Сроки и качество на высоте. Всем доволен. Рекомендую!
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shortys
Иван 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
20 часов назад
$700
10 баллов
год назад
Автоматична генерація та передача даних клієнтів до системи
WordPressАвтоматизация процессовИнтеграция API
Дуже сподобалось працювати з Юрієм. Дає чітко сформовані, і структуровані задачі. Дуже приємний, і лаконічний у спілкуванні. Буду радий надалі співпрацювати з Юрієм!
Доброго дня! Мені також дуже сподобалось працювати з Іваном. Рекомендую всім цього висококваліфікованого спеціаліста. Рекомендую Івана абсолютно всім. Ваш проект буде завжди виконаний з найвищою оцінкою та якістю! Буду радий надалі співпрацювати з Іваном! З повагою, Юрій
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volynfc
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$25
10 баллов
год назад
Исправление ошибок на сайте на Joomla
JoomlaУстранение ошибок
Очень хорошие впечатления от первой работы с Юрием, коммуникация на высшем уровне, всегда на связи, четкая постановка задачи, своевременная оплата, Рекомендую!
Добрый день! Очень приятные впечатления от работы с Андреем! Андрей четко рассчитывает сроки выполнения своей работы и оперативно вносит изменения и корректировки по проекту, вежлив. Сроки завершения моего проекта возросли по моей инициативе, поэтому очень благодарен Андрею за понимание и терпение. Всем рекомендую этого исполнителя для работы! Не пожалеете!
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Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$50
10 баллов
2 года назад
Доработка поиска для сайта на WordPress
WordPressДоработка сайтов
Второй проект/задание, полет отличный ? Мои рекомендасийон)
Спасибо Андрею за качественно выполненную работу, все на высшем уровне и, главное, точно в срок. Буду с ним и далее сотрудничать. Рекомендую всем этого разработчика!
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Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$50
10 баллов
2 года назад
Сделать слайдер для сайтов на WordPress
WordPressРазработка плагинов
Все круто ? Адекватная обратная связь, понятное задание! Рад знакомству ? Будем на связи!
Большое спасибо Андрею за выполнение работы в срок! Рекомендую всем данного специалиста!
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