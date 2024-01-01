Требуется разработка проекта прикладного программного обеспечения. Все детали и требования указаны в приложенном техническом задании. Ознакомьтесь с ТЗ для понимания объема работы.
- $500Веб-программирование14 заявокЗакрытдень назад
- $500
Требуется выполнить импорт данных сайта из Shopware на платформу WooCommerce. Проект включает поддержку 6 языков. Необходима опыт в веб-программировании и знание обеих платформ для успешной миграции данных.Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 дней назад
- $100
Необходимо доработать функционал для SEO в соответствии с техническим заданием. Ознакомьтесь с файлом 'ТЗ' для получения всех необходимых деталей и требований к задаче.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
- $50
Требуется разработать HTML5 баннер в соответствии с приложенным техническим заданием. Срок выполнения - до понедельника. Обратите внимание на требования к верстке.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
- $50
Требуется доработка системы учета клиентов для ресторана. Необходимо, чтобы в счете, предоставляемом официантами, указывался номер столика и номер зала (внутри или на улице). Пример: стол № 3, зал на улице.1С-программирование8 заявокЗакрытгод назад
- $80
Требуется выполнить верстку трех лендингов на платформе Webflow. За каждый сайт предусмотрена оплата в размере 80 у.е. Ожидается качественная HTML-верстка с учетом предоставленных ссылок.HTML-верстка11 заявокЗакрытгод назад
- $50
Необходимо разработать интерактивную анимацию черно-белых иллюстраций с визуализацией частиц, похожей на анимацию сердца в Apple Watch ECG. Визуализация должна реагировать на курсор и иметь возможность добавлять 5-10 фотографий с эффектом лупы.Анимация4 заявкиЗакрытгод назад
- $50
Требуется исправление ошибок на сайте на Joomla. Необходимо устранить 404 и 500 ошибки во фронтенде и бекенде, проверить настройки контактных форм и их корректность. Также требуется отчет о работоспособности магазина. Убедитесь в правильности URI и проверьте наличие ошибок в Override-данных.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершенгод назад
Необходимо вывести внутренние страницы с товарами на первую страницу Google. Требуется оптимизация заголовков и ключевых слов, увеличение кликов и показов до 50-100 в день и 30,000-40,000 в месяц. Также будут задачи по улучшению магазина.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрытгод назад
- $200
Необхідно реалізувати автоматичну генерацію та передачу даних клієнтів з Excel до системи Fastbill через API. При додаванні нових замовлень інформація повинна автоматично імпортуватися. Клієнти можуть мати кілька рахунків, які можна редагувати через адмінку WordPress. Імпорт даних має працювати в автоматичному режимі з 01.01.2024.Веб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
- $50
Требуется доработка функции поиска на сайте, созданном на WordPress. Ознакомьтесь с техническим заданием для получения деталей. Необходимы изменения для улучшения работы поиска.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- $50
Разработайте responsive слайдер для WordPress с поддержкой блогов и других элементов CPT. Слайдер должен отображать 3-4 элемента на десктопе и 1 элемент на мобильных устройствах. Реализуйте возможность вставки через shortcode и добавьте комментарии на английском для настройки клиентом.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад