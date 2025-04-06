Требуется разработка бота для транскрибации audio to text в зашифрованных комнатах Element/Synapse на основе maubot. Необходимо проверить работоспособность maubot с шифрованием, доработать echo бота и интегрировать fast_whisper для транскрибации. Важно разобраться с авторизацией и верификацией сессий. Оплата обсуждается.
Создание проекта
Добрый день. ТЗ в приложении.
Заявки фрилансеров
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