Создание проекта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт14 заявок257 просмотров

Добрый день. ТЗ в приложении.

Автоматизация процессовНаписание скриптовРазработка бэкендаРазработка программСоздание веб-приложений
25 дней назад
Юрий
 
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Заявки фрилансеров

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Веб-программирование
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Веб-программирование
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